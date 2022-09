Fossen oli sairautensa vanki

Self Portrait

**** Kuvassa on taianomaista valoa, mutta kohde tuo mieleen keskitysleirivangit: nainen on niin totaalisesti luuta ja nahkaa, että jos häntä kutsuu langanlaihaksi, liioittelee. Voisi arvata, että hän on jostakin 50-80 ikävuoden väliltä. Todellisuudessa Lene Marie Fossen oli kuvaushetkellä noin kolmekymppinen. Hän ei ollut vankina piikkilangan takana, vaan omassa kehossaan, joka luovutti lopullisesti muutaman vuoden päästä.

Lene Marie (1986-2019) tahtoi kymmenvuotiaana pysäyttää ajan, ja lakkasi syömästä. Hänestä kehittyi valokuvaaja, jonka omakuvat järkyttävät, mutta paljastavat myös taiteilijan rohkeutta. Hän kuvasi omaa anoreksiaansa ja kehonsa rapistumista tavalla, joka tuo mieleen maalari Helene Schjerfbeckin omakuvat. Fossen käänsi kameransa myös muihin. Lapsien ja vanhusten muotokuvista huokuu myötätunto. Kunpa hänellä olisi riittänyt sitä enemmän itselleenkin. (Norja 2020)

Sillankorvan emäntä

** Ilmari Unhon paatosdraamassa leskiemäntä Helena Futtari taistelee tyttärensä ( Elina Pohjanpää ) kanssa samasta miehestä ( Helge Herala ). (Suomi 1953)

Claire Darlingin viimeiset hullutukset

** Vanha Claire päättää kesän ensimmäisen hellepäivän kunniaksi konmarittaa koko irtaimistonsa ja ikävät muistonsa. Tietenkin jättimäinen pihakirppis houkuttelee ahneita tonkijoita ja järkyttää Clairen Marie-tytärtä. Lynda Rutledgen romaanin ajatukset tavarasta, tunteista ja elämän arvosta saivat ohjaaja Julie Bertucelliltä selittelevää tulkintaa. Äiti-tytär -suhde ei syvene, vaikka takaumissa ja elämän käännekohdissa loikitaankin. Catherine Deneuve tekee hieman haavoittuvaisemman version siitä päättäväisestä diivahahmosta, jota hän on viime vuosikymmenet toistanut. Oma tytär Chiara Mastroianni esittää Marieta. Ensiesitys. (Ranska 2018)

Pekka Eronen