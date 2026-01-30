Paikallisuutiset
Googlen maa-alueen laaja kaavoitus tulee nyt nähtäville – tutkittu on niin viitasammakkoa, pöllöä kuin sudenkorentoa
Luonto- ja muita selvityksiä on tehty runsaasti. Niistä käy ilmi, että viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat tulee huomioida alueen jatkosuunnittelussa laajemminkin.
Googlen maa-alueen ja sen ympäristön kaavoitus etenee Kajaanissa, vaikka Google ei ole tehnyt lopullista investointipäätöstä datakeskuksen rakentamisesta Otanmäkeen.
Laajan maa-alueen Otanmäessä omistaa Googlen tytäryhtiö Tuike Finland Oy.
Kajaanin kaupunginhallitus päätti asettaa julkisesti nähtävill