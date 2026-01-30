Paikallisuutiset

Kainuussa tehdyt hakkuut ovat olleet kritiikin kohteena aiemminkin. Kuvassa Elokapina on keskeyttänyt neljä vuotta sitten hakkuut Yli-Vuokissa. Arkistokuva.

Greenpeace julkaisi listan Metsähallituksen hakkuusuunnitelmien uhkaamista luonnonmetsistä – Kainuussa 12 kohdetta

Metsähallitus muistuttaa, että se arvioi kohteita lainsäädännön, metsäsertifioinnin ja oman ympäristöoppaansa valossa.

Kainuun Sanomat

Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat uhkaavat kymmeniä suomalaisia luonnonmetsäkohteita, joista 12 löytyy Kainuusta Suomussalmen, Kuhmon ja Ristijärven kuntien alueilta.

Greenpeacen listalla on kaikkiaan 70 kohdetta eri puolilta Suomea. Mukana on esimerkiksi Suomus

