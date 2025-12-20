Paikallisuutiset

Kainuun kiireettömien hammashoitojen tilanne on parantunut syksyn aikana. Hoitojonojen purkaminen on onnistunut perustyönä ilman erillistä rahoitusta. Arkistokuva. Kuva: Jussi Pohjavirta

Hammashoidon jonot purkautuvat nyt hyvin – Kajaani ja Sotkamo kirivät kohti hoitotakuun aikarajoja

Myöhäisen illan ja yöajan päivystystä Kainuussa ei ole, joten henkeä uhkaavissa hätätapauksissa potilas joutuu lähtemään Ouluun.

Hammashoidon kiireettömien hoitojen jonot ovat alkaneet purkautua Kainuussa hyvällä tahdilla, kertoo Kainuun hyvinvointialueen johtava hammaslääkäri Anni Temonen.

Kun syyskuun lopulla kiireettömän hoidon jonoissa oli Kajaanissa, Kuhmossa ja Sotkamossa yhteensä 4 133 potilasta, torstaina 11. joulukuut

