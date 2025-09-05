Paikallisuutiset

Kajaanilainen Hanna Hirvonen kruunattiin tangokuningattareksi Seinäjoen Tangomarkkinoilla heinäkuussa.

Hanna Hirvosen juhlakonserttia voi seurata suorana lähetyksenä – katso konsertti tästä 12. syyskuuta kello 18 alkaen

Tangokuningattaren juhlakonsertti järjestetään perjantaina 12. syyskuuta kello 18-19.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kajaanin omaa tangokuninkaallista juhlitaan kaikille avoimella konsertilla Kajaanin Raatihuoneentorilla perjantaina 12. syyskuuta kello 18–19.

Hirvonen kruunattiin tangokuningattareksi Seinäjoen Tangomarkkinoilla heinäkuussa.

Juhlakonsertti alkaa Kajaanin kaupungin onnittelupuheenvuorolla, minkä jälke

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä