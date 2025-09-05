Paikallisuutiset
Hanna Hirvosen juhlakonserttia voi seurata suorana lähetyksenä – katso konsertti tästä 12. syyskuuta kello 18 alkaen
Tangokuningattaren juhlakonsertti järjestetään perjantaina 12. syyskuuta kello 18-19.
Kajaanin omaa tangokuninkaallista juhlitaan kaikille avoimella konsertilla Kajaanin Raatihuoneentorilla perjantaina 12. syyskuuta kello 18–19.
Hirvonen kruunattiin tangokuningattareksi Seinäjoen Tangomarkkinoilla heinäkuussa.
Juhlakonsertti alkaa Kajaanin kaupungin onnittelupuheenvuorolla, minkä jälke