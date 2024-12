Paikallisuutiset

Hannu Varkki laulaa itse ja äänittää lintujen ääniä – syntymäpäivänään hän järjesti karaokemessun

Marjatta Kurvinen Kainuun Sanomat

Hannu Varkki harrastaa lintuja Helsingissä mutta käy myös vuosittain Vaalassa nuoruudestaan tutuilla harrastuspaikoilla, Painuanlahdella, Sahanrannassa, Latvakankaan aarnialueella sekä pienillä lammilla, kuten Laajalammella ja Kaihlasen Matkalammella. Myös Vaalan suot ovat hänelle tärkeitä. Kuva: Maria Kalliokoski

Laulu on ollut Hannu Varkille aina tärkeä harrastus, kuten myös linnut. Lintuharrastuksessaan hän on viime vuosina keskittynyt lintujen ääniin, ja hän on edennyt siinä muutamassa vuodessa pitkälle.

Vaalalaissyntyinen Varkki työskentelee kappalaisena Helsingissä Jätkäsaaren alueella. Hän täytti hiljat