Kajaanin Ampujien puheenjohtaja Janne Rantanen kertoo, että haulikkoammunnan harjoittelun kannalta Kajaanissa on hyvät olosuhteet, ilma-aseammunnan kohdalla on ollut jo kolmen vuoden ajan iso musta aukko. Kuva: Miika Manninen

Harjoitustilat puuttuvat ampujilta jo kolmatta vuotta: ”Tilanne on surkea kaikilta osin”

Kajaanin Ampujilla ei ole ollut ilma-aseiden harjoittelutiloja useampaan vuoteen. Tilanteeseen yritetään löytää sopivaa ratkaisua jo lähiaikoina.

Kajaanin Ampujat on ajautunut pahemman luokan pattitilanteeseen. KajA on nimittäin nyt kolmatta vuotta putkeen ilman ilma-aseiden harjoittelutiloja.

– 2023 syksyllä tilat lähtivät pois. Olimme aiemmin vanhan postin alakerrassa vapailta markkinoilta vuokratussa tilassa ja omistajavaihdoksen myötä meil

