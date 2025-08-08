Paikallisuutiset

Runsas haihdunta laski Oulujärven veden pintaa hellejakson aikana noin puoli senttiä vuorokaudessa. Kuva: Jukka Keränen / Arkisto

Helle laski Oulujärven vedenpintaa – uiminen ja veneily voivat vaikeutua

Pitkä hellejakso on haihduttanut vettä Oulujärvestä, jonka takia vedenpinta on laskenut. Vedenpinnan laskua on havaittu myös Kianta- ja Vuokkijärvellä.

Kainuun Sanomat

Pitkä hellejakso on haihduttanut vettä Oulujärvestä, jonka takia vedenpinta on alittanut virkistyskäytön alarajan. Virkistyskäyttö tarkoittaa veden käyttämistä vapaa-ajan viettoon, kuten uimiseen ja veneilyyn.

Virkistyskäytön alarajan alittanut vedenpinta voi vaikeuttaa esimerkiksi järvessä uimista t

