Paikallisuutiset
Helle laski Oulujärven vedenpintaa – uiminen ja veneily voivat vaikeutua
Pitkä hellejakso on haihduttanut vettä Oulujärvestä, jonka takia vedenpinta on laskenut. Vedenpinnan laskua on havaittu myös Kianta- ja Vuokkijärvellä.
Pitkä hellejakso on haihduttanut vettä Oulujärvestä, jonka takia vedenpinta on alittanut virkistyskäytön alarajan. Virkistyskäyttö tarkoittaa veden käyttämistä vapaa-ajan viettoon, kuten uimiseen ja veneilyyn.
Virkistyskäytön alarajan alittanut vedenpinta voi vaikeuttaa esimerkiksi järvessä uimista t