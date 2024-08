Paikallisuutiset

Pelastuslaitos ohjaa onnettomuuspaikalla liikennettä. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Pohjavirta / Arkisto

Henkilöauton kuljettaja menehtyi törmäyksessä rekan kanssa Ouluntiellä

Wilma Määttä Kainuun Sanomat

Onnettomuuspaikka on noin 10 kilometriä Paltamosta Oulun suuntaan Ouluntiellä. Päivystävä palomestari kertoo, että paikalla on käynnissä tienraivaustyöt ja tie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä.

Onnettomuus tapahtui henkilöauton ja yhdistelmä-ajoneuvon välillä. Yhdistelmä-ajoneuvo oli suistunut o