Hierottaisiinko trigger-pisteitä, faskioita vai purulihaksia – ota tästä haltuun erilaiset hierontamuodot
Lahjakortti antaa mahdollisuuden kokeilla hierontaa matalalla kynnyksellä, mutta moni ei tiedä, miten se kannattaisi käyttää. Suomessa yleisimpiä ovat klassinen hieronta ja urheiluhieronta, shiatsu on niiden lempeämpi kilpailija. Purentalihasten hieronta on yleistynyt.
Saitko joululahjaksi hierontalahjakortin, muttet tiedä, miten se kannattaisi käyttää? Mitä eroa erilaisilla hierontamuodoilla oikeastaan on?
Helsingin Hieronta-Akatemian kouluttaja ja hieroja Henri Ulmanen muistuttaa, että asiakkaalla ei tarvitse olla valmiita vastauksia tai näkemystä hieronnan tarpe