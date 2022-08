Hiidenportin ja Tiilikkajärven kansallispuistot viettävät pyöreitä vuosia viikon välein

Club for Fiven musiikki kajahtaa Hiidenportin kansallispuistossa 27. elokuuta. Myös naapuripuisto Tiilikkajärvi juhlii nelikymppisiään 3. syyskuuta.

Hiidenportissa on tarjolla konserttielämys, kun Club for Five esiintyy puistossa Suomen luonnon päivänä 27. elokuuta, Metsähallitus tiedottaa. Tiilikkajärvellä juhlitaan opastettujen retkien merkeissä 3. syyskuuta.

