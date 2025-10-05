Paikallisuutiset

Hirvijahdin passissa odotusaika käytetään hyödyksi – näin kävi ensimmäisenä metsästyspäivänä Kuhmossa

Heidi Heikkinen esittelee sienisaalistaan Antero Heikkiselle. Kuva: Roosa Kärki

Kuusamonkylän Metsästäjät ry sai tänä vuonna viisi hirvenkaatolupaa. Hirvihavaintoja odotellessa kodan pihalla tehtiin talkootöitä.

Roosa Kärki Kainuun Sanomat

Hirvenmetsästys alkoi Kainuussa lauantaina, ja kuhmolainen Kuusamonkylän Metsästäjät lähti jahtiin heti aloituspäivänä. Aamu alkoi tapaamispaikalla metsästysseuran kodalla. Hirviporukan johtaja Teemu Kyllönen tarkasti metsästysluvat ja ammuntasuoritukset, ja kävi läpi turvallisuusohjeet.

Tänä vuonna