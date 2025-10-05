Paikallisuutiset
Hirvijahdin passissa odotusaika käytetään hyödyksi – näin kävi ensimmäisenä metsästyspäivänä Kuhmossa
Kuusamonkylän Metsästäjät ry sai tänä vuonna viisi hirvenkaatolupaa. Hirvihavaintoja odotellessa kodan pihalla tehtiin talkootöitä.
Hirvenmetsästys alkoi Kainuussa lauantaina, ja kuhmolainen Kuusamonkylän Metsästäjät lähti jahtiin heti aloituspäivänä. Aamu alkoi tapaamispaikalla metsästysseuran kodalla. Hirviporukan johtaja Teemu Kyllönen tarkasti metsästysluvat ja ammuntasuoritukset, ja kävi läpi turvallisuusohjeet.
Tänä vuonna