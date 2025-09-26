Paikallisuutiset
Hirvikolareiden vaara on taas kasvanut – Arja Korhoselle sattui äskettäin vaaratilanne Viitostiellä Jormuan ja Kontiomäen välillä
Oletko havainnut hirviä Kainuun teillä viime aikoina? Kerro havainnoistasi toimitukselle.
Arja Korhosella sattui läheltä piti -tilanne Kainuussa keskiviikkoiltana puoli kahdeksan aikaan.
Hän oli autossa auringonlaskun aikaan, kun Viitostiellä Jormuan ja Kontiomäen välillä hirvi pyrki juoksuvauhtia vasemmalta jo hyvin lähellä tietä.
Tapaus sattui Leijontien lähettyvillä, ja liikenne oli vil