Paikallisuutiset

Kainuun Museon näyttelyamanuenssi Henna Kettunen kertoo, että kainuulaiset kummitustarinat pohjaavat useimmiten tosielämän tapahtumiin. Kuva: Elisa Korhonen

”Hoamu tuli heti kävellä rontostammaan” – Kainuulaisissa kummitustarinoissa kuuluu murre, kauhu ja huumori

Kainuun Museon uusi näyttely esittelee kainuulaisia kammottavia kummitustarinoita, joissa useissa on taustalla tositarina.

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kainuun Museolla kummittelee. Kummitus kunnioittaa museon aukioloaikoja, mutta aikaisin aamulla ja myöhään illalla se kolistelee ja kaatelee tavaroita. Museon haamu ei myöskään pidä popmusiikista, kertoo Kainuun Museon näyttelyamanuenssi Henna Kettunen.

Kainuun Museon perjantaina avautuva uusi näytte