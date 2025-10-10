Paikallisuutiset
”Hoamu tuli heti kävellä rontostammaan” – Kainuulaisissa kummitustarinoissa kuuluu murre, kauhu ja huumori
Kainuun Museon uusi näyttely esittelee kainuulaisia kammottavia kummitustarinoita, joissa useissa on taustalla tositarina.
Kainuun Museolla kummittelee. Kummitus kunnioittaa museon aukioloaikoja, mutta aikaisin aamulla ja myöhään illalla se kolistelee ja kaatelee tavaroita. Museon haamu ei myöskään pidä popmusiikista, kertoo Kainuun Museon näyttelyamanuenssi Henna Kettunen.
Kainuun Museon perjantaina avautuva uusi näytte