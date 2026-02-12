Urheilu
Hokki tappioon harvinaisessa arkipelissä: ”Oli aikamoinen reissu” – lauantaina tehdään seurahistoriaa
Hokin kaksi peräkkäistä ottelua III divisioonan pohjoislohkon kärkipään vastustajia vastaan ovat päättyneet tappioihin. Keskiviikon ottelussa nähtiin väsyneet joukkueet.
Keskiviikkona nähtiin harvinaisempi tapahtuma, kun jääkiekon miesten III divisioonassa pelattiin arkiottelu Kajaanin Hokin ja Raahe-Kiekko Sotureiden välillä.
Ottelu piti alun perin pelata tammikuun 17. päivä, mutta Hokin bussiongelmien takia pelipäivää jouduttiin siirtämään.
Vaikka kyseessä olikin ar