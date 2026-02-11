Paikallisuutiset

Kapteeni (evp) Jukka Daavittila ja Kajaanin taidemuseon johtaja Helena Lonkila tutkivat mahdollisesti Ferdinand von Wrightin maalaamaa taulua. Kuva: Elisa Korhonen

Rajavartioston kerhotalon kaapista yllättävä löytö – onko kyseessä aito Ferdinand von Wright?

Maalauksen mahdollista aitoutta tutkitaan kirjoitetun historian ja teknisten analyysien avulla.

Kainuun Sanomat

Onko Kainuun rajavartiostosta löytynyt todella oikea Ferdinand von Wrightin maalaus? Tätä spekuloidaan rajavartioston perinnehuoneessa Kajaanin Lehtikankaalla helmikuisena pakkaspäivänä.

Maalausta tarkastelemaan on kutsuttu Kainuun Museon ja Kajaanin taidemuseon vs. johtaja Helena Lonkila sekä Kainuu

