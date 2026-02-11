Paikallisuutiset

Mari Rautiola muistuttaa 112-päivänä, että auttaminen on jokaisen velvollisuus

Kun hätäkeskuspäivystäjä Mari Rautiola vastaa puheluun, hän ei koskaan tiedä, mitä linjan toisessa päässä odottaa. Sen hän kuitenkin tietää, että sosiaalinen hätä kuuluu linjoilla entistä kovemmin. Keskiviikkona vietetään 112-päivää.

Mari Rautiola Oulun hätäkeskuksen luokkatilassa. Hätäkeskussali on tietoturvasyistä tiukasti vartioitua turva-aluetta, jossa kuvaaminen on kielletty. Kuva: Sanni Husso

Jenni Kankaanpää Kainuun Sanomat

– ”Hätäkeskus, Nödcentralen”, Mari Rautiola kertoo vastaavansa työpuheluihinsa hätäkeskussalissa, jossa työskentelee useita muitakin virkapukuisia hätäkeskuspäivystäjiä samanaikaisesti.

Hätäkeskussaliin ulkopuoliset eivät pääse. Tiukasti suojattujen seinien sisällä tunnelma on kuin missä tahansa muus