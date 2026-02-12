Paikallisuutiset
Kainuu houkuttaa nyt, koska se on Lappia halvempi – usein lomailijan lompakko painaa vuokramökin valinnassa
Kainuun vuokramökkien varaustilanne on hyvä ensi viikolle, kun eteläinen Suomi aloittaa hiihtolomansa. Ruuhkaa näkyy myös liikenteessä.
Talvilomat pyörähtävät käyntiin ensi viikolla, kun Etelä-Suomi pääsee lomille ensimmäisenä. Moni suuntaa Lappiin, mutta tänä vuonna matkailijoita kiinnostavat entistä enemmän myös kainuulaiset laskettelukeskukset ja mökkilomat.
Kyse on todennäköisesti myös budjetista, Vuokatinmaan Petri Heikkinen arv