Vuokramökkejä välittävän Lomarenkaan mukaan Ukkohallan ja Paljakan varausmäärät ovat kasvaneet 7,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuva: arkisto

Kainuu houkuttaa nyt, koska se on Lappia halvempi – usein lomailijan lompakko painaa vuokramökin valinnassa

Kainuun vuokramökkien varaustilanne on hyvä ensi viikolle, kun eteläinen Suomi aloittaa hiihtolomansa. Ruuhkaa näkyy myös liikenteessä.

Talvilomat pyörähtävät käyntiin ensi viikolla, kun Etelä-Suomi pääsee lomille ensimmäisenä. Moni suuntaa Lappiin, mutta tänä vuonna matkailijoita kiinnostavat entistä enemmän myös kainuulaiset laskettelukeskukset ja mökkilomat.

