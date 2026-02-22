Urheilu

Niko Nuutinen varmisti III divisioonan pohjoislohkon pistepörssin voiton runkosarjan päätöskierroksella. Kuva: Pekka Pajala

Hokki varmisti runkosarjan kolmannen sijan – pistepörssin voitto Kajaaniin: ”Tuo pistemäärä on kyllä kova suoritus”

Hokki suuntaa pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle kotiedun kanssa. SuPSin kausi päättyi runkosarjaan.

Kainuun Sanomat

Jääkiekon miesten III divisioonan pohjoislohkon runkosarja tuli päätökseen lauantai-iltana.

Pitkin kautta kärkitaistossa ollut Kajaanin Hokki sijoittui lopulta runkosarjan kolmanneksi 46 pisteellä. Hokin edelle sijoittuivat Pyhäjärven Pohti ja Oulun seudulta oleva Veturit, jotka kumpikin saivat yhden

