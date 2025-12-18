Paikallisuutiset
Huuhkajanvaaran murhakäräjät alkoivat: epäilty mies kiistää murhasyytteen, mutta myöntää aiheuttaneensa uhrin kuoleman
Vuonna 1994 syntynyt kajaanilainen mies oli kuolleena rivitaloasunnossaan Huuhkajanvaarassa useita päiviä, sillä poliisi sai tiedon perjantai-illan tapahtumista vasta seuraavana tiistaina.
Kainuun käräjäoikeus alkoi torstaina käsitellä Kajaanin Huuhkajanvaarassa elokuussa tapahtunutta epäiltyä murhaa.
Syyttäjä vaatii hieman päälle 30-vuotiaalle suomussalmelaismiehelle ehdotonta vankeusrangaistusta murhasta, joka tapahtui Huuhkajanvaarassa perjantaina 15. elokuuta 2025.
Syyttäjän mukaan