Syyttäjä vaatii hieman päälle 30-vuotiaalle suomussalmelaismiehelle ehdotonta vankeusrangaistusta murhasta, joka tapahtui Huuhkajanvaarassa perjantaina 15. elokuuta 2025. Kuva: Jukka Lehojärvi / Arkisto

Huuhkajanvaaran murhakäräjät alkoivat: epäilty mies kiistää murhasyytteen, mutta myöntää aiheuttaneensa uhrin kuoleman

Vuonna 1994 syntynyt kajaanilainen mies oli kuolleena rivitaloasunnossaan Huuhkajanvaarassa useita päiviä, sillä poliisi sai tiedon perjantai-illan tapahtumista vasta seuraavana tiistaina.

Kainuun Sanomat

Kainuun käräjäoikeus alkoi torstaina käsitellä Kajaanin Huuhkajanvaarassa elokuussa tapahtunutta epäiltyä murhaa.

Syyttäjä vaatii hieman päälle 30-vuotiaalle suomussalmelaismiehelle ehdotonta vankeusrangaistusta murhasta, joka tapahtui Huuhkajanvaarassa perjantaina 15. elokuuta 2025.

