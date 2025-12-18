Paikallisuutiset
Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset Kainuussa kovassa kasvussa – ”Kajaanin kentän kasvuvauhti on selvästi muuta maata nopeampaa”
Ennusteen mukaan Kajaanin lentokentälle on tulossa nyt 50 prosenttia enemmän kansainvälisiä matkustajia kuin viime talvena.
Kainuun rekisteröidyt kansainväliset majoitusvuorokaudet tammi–lokakuussa 2025 ovat yli 43 prosentin kasvussa edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden, Vuokatin Matkailukeskus Oy kertoo.
Samalla yhtiö kertoo, että tulevan talven (joulu–maaliskuu) aikana Kajaaniin suuntautuvien kansainvälisten lentojen