Paikallisuutiset

Ensimmäinen britticharter laskeutui Kajaanin Paltaniemen kentälle keskiviikkona 10.12. Kuva: Inka Hurskainen

Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset Kainuussa kovassa kasvussa – ”Kajaanin kentän kasvuvauhti on selvästi muuta maata nopeampaa”

Ennusteen mukaan Kajaanin lentokentälle on tulossa nyt 50 prosenttia enemmän kansainvälisiä matkustajia kuin viime talvena.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun rekisteröidyt kansainväliset majoitusvuorokaudet tammi–lokakuussa 2025 ovat yli 43 prosentin kasvussa edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden, Vuokatin Matkailukeskus Oy kertoo.

Samalla yhtiö kertoo, että tulevan talven (joulu–maaliskuu) aikana Kajaaniin suuntautuvien kansainvälisten lentojen

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä