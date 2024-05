Kotimaa

Hyönteistutkija Juho Paukkusen takapihalla on hyönteishotelli rusomuurarimehiläisille, jotka ovat hyviä pölyttäjiä. Kuva: Mauri Ratilainen

Hyönteishotellilla voi houkutella pölyttäjiä puutarhaan – Näillä neuvoilla onnistut rakentamaan pesäpaikkoja

Hyönteistutkija Juho Paukkunen neuvoo, miten pesä kannattaa rakentaa ja sijoittaa, jotta saisit pihallesi lisää hyödyllisiä hyönteisiä.

Minna Tielinen Kainuun Sanomat

Kotipihalle rakennettava hyönteishotelli voi yksinkertaisimmillaan koostua puupalikoista, joihin on porattu reikiä.

– Erityisesti koivu tai muu kovanpuoleinen lehtipuu on hyvä materiaali. Havupuukin kelpaa, mutta jos puu on tuoretta ja siinä on pihkan haju, se saattaa karkottaa joitain potentiaalisia