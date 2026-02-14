Kulttuuri
Hyrynsalmella luvassa jälleen jazzin ilotulitusta – ”Meidän konserttimme ovat kuin kuplia, joissa yleisö on mukana”
Kolmatta kertaa järjestettävä Hyrynsalmen Jazzpäivät on lunastanut paikkansa Hyrynsalmen kevättalvessa. Eevalotta Matikaiselle ja Martin Söderbackalle merkitsee paljon, että yleisö on ottanut tapahtuman omakseen.
Jazzmuusikko Eevalotta Matikaisen ja jazzkitaristi Martin Söderbackan luotsaama ELive Jazz ry tuo jälleen Hyrynsalmelle ilon pirskahduksia ja musiikillisia elämyksiä helmikuun viimeisenä viikonloppuna.
Kolmatta kertaa paikkakunnalla järjestettävät Hyrynsalmen Jazzpäivät tarjoaa kaksi erilaista konser