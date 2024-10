Viihde

Ihmiset tuovat valoa epävarmuuteen

Pekka Eronen Kainuun Sanomat

Ensilumi

TV2 klo 21.00

***

Iranilaisen Hamy Ramezanin perhe pakeni vuonna 1989 Iranin ja Irakin sotaa Suomeen. Hän oli silloin kymmenvuotias.

Ramezan on kertonut, että sota ja pakolaisuus jättivät varjonsa jonnekin mielen pohjalle. Niitä on mukana myös hänen esikoiselokuvassaan, mutta päällimmäisenä on