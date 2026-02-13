Ihmiset

Kahdeksan paria tuli aamulla tanssimaan Salmelan alakoululle. Muut parit menivät tanssimaan muille alakouluille. Kuva: Hanna Turunen

Ikimuistoinen tanssiaispäivä alkoi Salmelan alakoulusta, josta oli osalla paljon muistoja: ”Tänne lähdettiin hyvillä mielin” – Katso video ja kuvagalleria tanssijoista

Hyvin sujuneet tanssiharjoitukset ovat luoneet opiskelijoiden keskuuteen hyvää yhteishenkeä.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

SALMELAN KOULU, SOTKAMO

Perjantaina Sotkamon lukion toisen vuosikurssin 16 opiskelijaa aloitti Wanhojen päivän Salmelan alakoulusta. Mukana Salmelassa oli kahdeksan tanssiparia muiden tanssijoiden suunnatessa muille Sotkamon alakouluille esiintymään. Iltapäivällä ja illalla kaikki nuoret tanssivat yh

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä