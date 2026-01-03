Urheilu

Sotkamon Jymy on valmistautunut alkavaan Talvisuperiin yhteisillä leiriviikonlopuilla yhteistyöseura Simon Kirin kanssa. Kuvassa valmentaja Petteri Timonen ohjeistaa joukkuetta Kajaanin pallohallissa. Kuva: Olli Korhonen

Jymy ottaa ensiaskeleet uudella ryhmällä: ”Lähdemme puhtaasti oman pelin kautta”

Sotkamon Jymy aloittaa Talvisuperin lauantaina kohtaamalla Kiteen Pallon. Joukkueen sisäpelin rooleissa nähdään muutoksia.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sotkamon Jymy palaa tositoimiin pesäpallokentillä tänään lauantaina, kun joukkue aloittaa pitkän pelikautensa. Jymyn pelikauden avaa pesäpallon talvikauden huippusarja Talvisuper, jota pelataan nyt kolmatta kautta.

Talvisuperin avausottelussa Jymy kohtaa Kiteen Pallon. Joukkueiden kohtaaminen pelataa

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä