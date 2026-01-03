Urheilu
Jymy ottaa ensiaskeleet uudella ryhmällä: ”Lähdemme puhtaasti oman pelin kautta”
Sotkamon Jymy aloittaa Talvisuperin lauantaina kohtaamalla Kiteen Pallon. Joukkueen sisäpelin rooleissa nähdään muutoksia.
Sotkamon Jymy palaa tositoimiin pesäpallokentillä tänään lauantaina, kun joukkue aloittaa pitkän pelikautensa. Jymyn pelikauden avaa pesäpallon talvikauden huippusarja Talvisuper, jota pelataan nyt kolmatta kautta.
Talvisuperin avausottelussa Jymy kohtaa Kiteen Pallon. Joukkueiden kohtaaminen pelataa