Jymy pelaa toukokuun kotiottelut evakossa – yhden ottelun pelipaikka on auki: ”haluamme pelata Kajaanissa”
Hiukan pesäpallostadionin kenttäremontti vie Jymyn Simoon ja Helsinkiin. Kolmannen ottelun pelipaikka on vielä auki.
Sotkamon Jymy aloittaa Superpesis-kauden 2026 kolmella ottelulla, jotka pelataan poikkeuksellisilla järjestelyillä. Seura tiedotti asiasta tiistaina.
Hiukan pesäpallostadionilla alkaa keväällä remontti, jonka takia kenttä ei ole ottelukunnossa vielä toukokuun kotiotteluihin. Keväällä Hiukan tekonurmi