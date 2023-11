Paikallisuutiset

Kainuu on keikkalääkäreiden luvattu maa ‒ ”Missä kulkee eettisyyden raja?” kysyy toimialuejohtaja Mari Kinnunen

Kainuun hyvinvointialue on riippuvainen keikkalääkäreistä. Kainuun hyvinvointialueen toimialajohtaja Mari Kinnunen on iloinen, että keikkalääkäreiden kalleus on noussut valtakunnalliseksi puheenaiheeksi.

Marjatta Kurvinen Kainuun Sanomat

Kainuussa on jouduttu jo pitkään turvautumaan ostopalveluina hankittaviin, omaa tuotantoa kalliimpiin lääkäripalveluihin.

Säästöpaineissa kamppailevalle Kainuun hyvinvointialueelle olisi keskeistä saada nyt kehityksen suunta kääntymään ja Kainuu ja sen julkinen sote-sektori houkuttelevammaksi lääkär