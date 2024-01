Paikallisuutiset

Juha Hukkanen asuu lähellä Kajaanin Kirkkoahontietä, josta päällystetään pari kilometriä kesällä 2024. Tie on jo hankalasti ”pyöreä” eli pyöristynyt reunoistaan. Kainuu saa uutta asvalttia kaikkiaan lähes 20 miljoonalla eurolla tulevana kesänä. Kuva: Jussi Pohjavirta

Kainuu saa hurjan määrän uutta asvalttipintaa ensi kesänä, jolloin Kirkkoahon sianselkäkin oikenee – katso tästä, missä päin työt alkavat

Kainuu on saamassa ennätyksellisen paljon rahaa teiden päällystämiseen tulevana kesänä. Potti on suurin ainakin kymmeneen vuoteen, mutta valtava on tienpintojen korjausvelkakin.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Kajaanissa Kirkkoaholla asuva Juha Hukkanen on yksi niistä onnellisista, joka hyvin todennäköisesti pääsee pian nauttimaan kotikulmillaan huomattavasti nykyistä paremmasta tien kunnosta.

Kirkkoahontie saa tulevana kesänä uuden päällysteen lähes kahden kilometrin pätkälle. Se on yksi osa valtavaa noin