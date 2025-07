Paikallisuutiset

Helleaalto toi mukanaan myös varoituksia. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Pohjavirta

Maastopalovaroitus jatkuu, Kainuuseen myös tukalan helteen ja rajun ukonilman varoituksia

Lähes koko Suomen varoituskartta helottaa keltaisena tai oranssina.

Kasperi Lumijärvi Kainuun Sanomat

Ilmatieteen laitoksen maastopalovaroitus on voimassa Kainuussa tällä hetkellä lauantaille 26. heinäkuuta asti.

Keskiviikolle 23. heinäkuuta on annettu myös varoitus tukalasta helteestä sekä rajun ukonilman varoitus. Tukalan helteen varoitus on tällä hetkellä voimassa myös tiistaina 22. päivä sekä