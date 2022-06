Kainuun Museon Excuse me! Are you a popstar? -näyttely tutustuttaa katsojan rock- ja pop-maailman tähtiin

Näyttelyn on tuottanut Pohjois-Karjalan museo yhteistyössä valokuvaaja Stefan de Batselierin kanssa. Kävijöillä on mahdollisuus nähdä näyttely vielä viimeisen kerran kokonaisuutena Kainuun Museossa.

Excuse me! Are you a popstar? -näyttely on belgialaissyntyisen valokuvaaja Stefan de Batselierin (1963–2021) näyttely rock- ja pop-tähdistä. Näyttelyn on tuottanut Pohjois-Karjalan museo yhteistyössä Batselierin kanssa ja näyttely on ollut aiemmin esillä Pohjois-Karjalan museossa…