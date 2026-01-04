Paikallisuutiset
Kainuun Museon tulevissa näyttelyissä ihastellaan kaupunkinäkymästä kadonneita ammattikuntia ja maakunnan tervaperinnettä
Helmikuussa myös Kansallismuseo saapuu harvinaiselle vierailulle Kajaaniin.
Kainuun Museolla vietetään tänä vuonna kaksinkertaista juhlavuotta, kun ohjelmistossa näkyvät paitsi Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi, myös Kajaanin kaupungin 375 -juhlavuosi.
Jos viime vuonna kainuulaiset kummitustarinat keräsivät museoon ennätysyleisön, tänä vuonna kävijöitä houkutellaan uusilla, hi