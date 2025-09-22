Paikallisuutiset

Kainuun Sanomien osalta digitaalisen lehden kokonaistavoittavuus on 91 200, johon on tullut lisäystä vuodessa 8 700. Lisäystä on 10,5 prosenttiyksikköä. Printin kokonaistavoittavuus on tippunut 2,4 prosenttiyksikköä. Kuva: Tanja Nuotio

Kainuun Sanomien tavoittavuus kasvoi kokonaisuutena, ja kasvun toi nimenomaan digi

Jo lähes puolet suomalaisista lukee sanomalehtensä pelkästään digitaalisena. Tämä määrä on kasvanut viime vuodesta seitsemällä prosentilla.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun Sanomien kokonaistavoitettavuus on tällä hetkellä 104 200. Asia selviää Kansallisesta Mediatutkimuksesta (KMT), joka on printtimedia-alan yhdessä tilaama tutkimuskokonaisuus. Tulokset julkaistiin maanantaina.

Kainuun Sanomien kokonaistavoittavuus on kasvanut vuoden takaisesta luvusta 7 100:ll

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä