Kainuun Sanomien tavoittavuus kasvoi kokonaisuutena, ja kasvun toi nimenomaan digi
Jo lähes puolet suomalaisista lukee sanomalehtensä pelkästään digitaalisena. Tämä määrä on kasvanut viime vuodesta seitsemällä prosentilla.
Kainuun Sanomien kokonaistavoitettavuus on tällä hetkellä 104 200. Asia selviää Kansallisesta Mediatutkimuksesta (KMT), joka on printtimedia-alan yhdessä tilaama tutkimuskokonaisuus. Tulokset julkaistiin maanantaina.
Kainuun Sanomien kokonaistavoittavuus on kasvanut vuoden takaisesta luvusta 7 100:ll