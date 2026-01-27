Paikallisuutiset

Vapaita työpaikkoja on muun muassa rakennusalalla. Kuva: Milla Salo

Kainuun työllisyydessä kehitystä viime vuonna – työvoiman kysyntä kasvoi pitkästä aikaa

Kainuussa oli joulukuun lopussa noin 3 800 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysaste 12,6 prosenttia oli alueista seitsemänneksi matalin.

Kainuun Sanomat

Kainuun työttömyysaste koheni vähitellen suurimman osan vuodesta 2025, mutta joulukuun lopussa työttömien määrä kasvoi kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna, selviää tiistaina julkaistusta elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksesta.

Joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 3 807, mikä on 111

