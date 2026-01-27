Paikallisuutiset
Kainuun työllisyydessä kehitystä viime vuonna – työvoiman kysyntä kasvoi pitkästä aikaa
Kainuussa oli joulukuun lopussa noin 3 800 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysaste 12,6 prosenttia oli alueista seitsemänneksi matalin.
Kainuun työttömyysaste koheni vähitellen suurimman osan vuodesta 2025, mutta joulukuun lopussa työttömien määrä kasvoi kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna, selviää tiistaina julkaistusta elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksesta.
Joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 3 807, mikä on 111