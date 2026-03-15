Ruthless Raja -hiihtotapahtuma hiihdettiin helmikuun lopussa Suomussalmen lumisissa maisemissa Kuva: Hannu Huttu

Yhdessä: Uusia latuja tapahtumien järjestämisessä

Anni Heikkinen Kainuun Sanomat

Hiihtotapahtumien järjestäjiä on koeteltu tänä talvena ankarasti. Alkutalvi oli kylmä ja vähäluminen, kun taas maaliskuu on ollut poikkeuksellisen lämmin. Lauantaina 14. maaliskuuta koko Suomessa piti olla massahiihtotapahtumien juhlapäivä, kun Ilomantsissa oli tarkoitus hiihtää Pogostan Hiihto, Vöyrillä Botnia Hiihto ja Sotkamossa Vuokatti Hiihto. Lopulta kaikki kolme suurta hiihtotapahtumaa suli käsiin lumen puutteen vuoksi.

Ilmastonmuutoksen myötä lumipeitteinen aika on lyhentynyt kaikkialla Suomessa. Lumipeitteen enimmäispaksuus on vähentynyt Etelä- ja Länsi-Suomessa viimeisen 50 vuoden aikana keskimäärin 2–4 senttimetriä vuosikymmentä kohti. Talvet ovat siirtyneet noin 300 kilometriä pohjoisemmaksi, ja jäätiköt sulavat ennätysvauhtia eri puolilla maailmaa.

Samalla vuoden keskilämpötila on kohonnut Suomessa viimeisen 40 vuoden aikana 0,2–0,4 astetta vuosikymmenessä. Tutkimusten mukaan talvet lämpenevät Suomessa keskimäärin enemmän kuin kesät, ja joulukuun keskilämpötila on noussut noin viisi astetta viimeisen 150 vuoden aikana. Talvien ennustetaan lämpenevän tämän vuosisadan loppuun mennessä 2–7 astetta, ja kesien 1–5 astetta.

Suomen keskilämpötilan kehitys vuosina 1900–2020. Kuvassa keskilämpötilan poikkeamat vuosina 1900–2020 verrattuna jakson 1981–2010 keskiarvoon. Siniset kuvaavat keskiarvoa kylmempiä, ja punaiset lämpimämpiä vuosia Kuva: Ilmatieteen laitos

Myös liikunnan ja urheilun on varauduttava ilmastonmuutokseen. Kainuun Liikunta käynnisti viime vuoden lopussa Hyvän sään aikana -hankkeen, jonka tavoitteena on auttaa tapahtumajärjestäjiä varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääri-ilmiöihin, kuten myrskyihin, rankkasateisiin, voimakkaisiin ukkosiin, helteisiin, lumimyrskyihin ja lumen puutteeseen. Hankkeessa pyritään luomaan käytännön ratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi liikunnan massatapahtumat voivat jatkua turvallisesti myös muuttuvissa sääolosuhteissa.

Vuokatti Hiihdon kaltaiset liikuntamatkailutapahtumat tuovat alueelle näkyvyyttä, matkailijoita ja elinvoimaa. Tämän vuoden Vuokatti Hiihtoon oli ilmoittautunut torstaihin mennessä yli 800 hiihtäjää 16 eri maasta. Keski-Euroopan maiden lisäksi osallistujia oli tulossa Kainuuseen muun muassa Kiinasta, Japanista, Meksikosta ja Uudesta-Seelannista.

Vuokatti Hiihdon hiihtomatkoina olisi ollut 14 km, 30 km ja 50 km perinteisellä ja vapaalla hiihtotavalla sekä 100 kilometrin mittainen maailman pisin skiathlon eli niin sanottu kainuulainen sprintti.

Tällä viikolla hiihto-olosuhteet Vuokatissa kuitenkin heikkenivät erittäin nopeasti, eikä tapahtumaa olisi voitu järjestää turvallisissa olosuhteissa. Yksi Hyvän sään aikana -hankkeen keskeisimmistä toimenpiteistä onkin luoda Vuokatti Hiihdolle varapaikkasuunnitelma, jotta tapahtumaa ei tarvitsisi tulevaisuudessa perua viime hetkellä, kuten tänä vuonna kävi.

Hyvän sään aikana -hankkeen projektipäällikkö Anni Heikkisen tavoitteena on auttaa tapahtumajärjestäjiä varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääri-ilmiöihin. Kuva: Tuomas Juntunen

Kuva 3: Tuomas Juntunen

Kuvateksti: Hyvän sään aikana -hankkeen projektipäällikkö Anni Heikkisen tavoitteena on auttaa tapahtumajärjestäjiä varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääri[1] ilmiöihin.

Tapahtumajärjestäjien lisäksi kaikkien liikunta- ja urheilulajien tarve osallistua ilmastonmuutoksen hillinnän toimiin ja toisaalta muutokseen sopeutumiseen kasvaa. Liikunta voi lisääntyä kesällä, kun lämpötila nousee, ja valoisuus lisääntyy. Toisaalta keskikesällä yleistyvät helleaallot voivat vähentää liikkumista. Talvisin liikuntaa uhkaavat vähentää pimeys, kosteus ja nollan molemmin puolin sahaavan lämpötilan myötä lisääntyvä liukkaus. Mahdollisuudet luonnonjäillä liikkumiseen heikentyvät, kun jääpeite vähentyy.

Liikuntapaikkarakentamisessa ja sen suunnittelussa, peruskorjaamisessa, huoltamisessa ja ylläpidossa korostuu energiatehokkuus ja kestävä rakentaminen sekä varautuminen ja sopeutuminen rankkasateisiin, myrskyihin ja helleaaltoihin. Toisaalta talvilajien erilaiset teknologiset ratkaisut, kuten hiihtoputket ja keinolumi tulevat todennäköisesti lisääntymään.

Suomen houkuttelevuus kansainvälisten liikunta- ja urheilutapahtumien järjestäjäpaikkana voi kasvaa. Voi myös olla, että tulevaisuudessa maamme on harvoja tarpeeksi viileitä maita, joissa voi enää pitää isoja kesälajien tapahtumia tai talviurheilutapahtumia.

Kesäkuussa järjestettävä Tour de Kainuu -maantiepyöräilytapahtumassa valittavana on 151 km mittainen Vaarojen kierto -reitti, 81 km mittainen Tour de Nuas -reitti ja 34 km pituinen Tour de Sotkamo -reitti. Kuva: Anni Heikkinen

Hyvän sään aikana -hanke jatkaa Kainuun Liikunnan aiempaa kestävää kehitystä tukevaa työtä. Vuosina 2020–2022 toteutetussa Ekosport Kainuu -hankkeessa kehitettiin ympäristövastuullisen tapahtumajärjestämisen prosessi, jonka avulla pienennettiin tapahtumien ympäristö- ja ilmastokuormaa.

Hankkeessa luotiin ympäristöjärjestelmät muun muassa Vuokatti Hiihdolle, Tour de Kainuu -maantiepyöräilytapahtumalle, Vuokatin Vaellukselle, Lost in Kainuu -seikkailu-urheilutapahtumalle sekä Vuokatissa järjestetyille Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaaleille. Hankkeen tuloksia esiteltiin myöhemmin esimerkiksi vuoden 2022 jääkiekon MM-kisojen järjestäjille sekä Pariisin kesäolympialaisten valmistelujen yhteydessä Ranskan urheiluministeriössä.

Ympäristövastuullisen tapahtumajärjestäjän opasvideo on tuotettu osana Ekosport Kainuu -hanketta, jotta tietotaito ja osaaminen ympäristövastuullisuudesta kasvaa ja päätyy mahdollisimman monien tapahtumajärjestäjien supervoimaksi. Videon kuvaus: Fade Creative Oy

Kirjoittaja on Hyvän sään aikana -hankkeen projektipäällikkö.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Mikä Hyvän sään aikana -hanke Hanke kehittää ja testaa uusia toimintamalleja, kouluttaa tapahtumajärjestäjiä ja kartoittaa teknologisia sovelluksia turvallisuuden parantamiseksi Toteutusaika on 1.11.2025–31.12.2026 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoituksen Lisätietoa hankkeesta osoitteessa https://kainuunliikunta.fi/hyvan-saan-aikana/

Kirjoittaja:

Anni Heikkinen

Kainuun Liikunta