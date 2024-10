Paikallisuutiset

Liikenteessä kannattaa olla keskiviikkona tavallistakin tarkempana.

Kainuuseen kaksi varoitusta keskiviikoksi - tuuli on voimakasta ja ajokeli huono

Juhani Eskola Kainuun Sanomat

Ilmatietieteen laitos on antanut koko Kainuuseen kaksi varoitusta.

Keskiviikkoaamuna ajokeli on muuttunut huonoksi. Varoitus on voimassa keskiviikkoiltapäivään kello 15 saakka. Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.

Keskiviikkoaamuna kello 10 alkaen on voima