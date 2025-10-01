Urheilu

Ylä-Kainuuseen ja Kuhmoon saapuvalla Kajaani Gymnasticsin Vauhti-voimistelukoulukiertueen tunneilla harjoitellaan motorisia perustaitoja ja voimistelun alkeistaitoja. Kuva: Milla Vahtila/Suomen Voimisteluliitto

Kajaani Gymnasticsin Vauhti-voimistelukoulu liikuttaa lapsia ympäri Kainuun

Kajaani Gymnastics ry:n harrastekoordinaattori Tanja Heikonen kertoo, että Vauhti-voimistelukoulussa lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja saavat uusia kavereita.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kajaani Gymnasticsin järjestämä Vauhti-voimistelukoulukiertue saapuu tänä syksynä liikuttamaan lapsia Suomussalmelle, Hyrynsalmelle, Puolangalle ja Kuhmoon. Syksyn kiertueen ensimmäiset tunnit toteutetaan, kun ilmoittautuneita on riittävä määrä.

– Tunneilla harjoitellaan motorisia perustaitoja ja voi

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä