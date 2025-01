Paikallisuutiset

Ensi vuodeksi Kajaaniin on haettu kahdeksan kilpailun järjestämistä. Kuva: Hannu Mustonen

Kajaanilainen padel-yritys Next Level Padel Oy on hakeutunut konkurssiin

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Kajaanissa toimiva Next Level Padel Oy on haettu konkurssiin. Yrityksellä on kaksi padel-kenttää ja golfsimulaattori osoitteessa Betonitie 1.

Konkurssihakemuksen Kainuun käräjäoikeuden tuomioistuimeen on jättänyt Next Level Padel Oy.

Yritys on järjestänyt myös paikallista Padelliigan Kajaanissa.

