Ämmän Voimaa edustava kajaanilainen Pekka Kulju voitti toistovoimapunnerruksen SM-kultaa lauantaina. Hopeaa otti Tomi Raitto ja pronssia Juha Sutinen. Kuva: Toivo Palo

Kajaanilainen Pekka Kulju saunoi illan ja aamun ja punnersi sitten SM-kultaa: ”En ollut todellakaan parhaassa kunnossa”

”Penkki-Pekka” Kulju voitti toistovoimapunnerruksen SM-kisat Lahdessa.

Kainuun Sanomat

Kajaanilainen ”Penkki-Pekka” Kulju, 40, voitti suomenmestaruuden toistovoimapunnerruksessa Lahden Fitness Expossa lauantaina.

Kulju puski hurjat 35 nostoa miesten avoimessa 100 kilon sarjassa. Hopeaa otti Tomi Raitto 33 nostolla ja pronssia Juha Sutinen 28 nostolla.

