Kajaanilainen Pekka Kulju saunoi illan ja aamun ja punnersi sitten SM-kultaa: ”En ollut todellakaan parhaassa kunnossa”
”Penkki-Pekka” Kulju voitti toistovoimapunnerruksen SM-kisat Lahdessa.
Kajaanilainen ”Penkki-Pekka” Kulju, 40, voitti suomenmestaruuden toistovoimapunnerruksessa Lahden Fitness Expossa lauantaina.
Kulju puski hurjat 35 nostoa miesten avoimessa 100 kilon sarjassa. Hopeaa otti Tomi Raitto 33 nostolla ja pronssia Juha Sutinen 28 nostolla.
Toistovoimapunnerrus tarkoittaa pen