Kajaanilaisilla liikenneopettajilla selkeä viesti: autokoulun oppitunteja on liian vähän
Vuonna 2025 etenkin nuoria matkustajia menehtyi henkilöautojen liikenneonnettomuuksissa. Liikenneopettaja Marko Juntusen mielestä oppilaiden turvallisuutta ja asenteita voisi parantaa riittävällä opetuksella ja asennekasvatukseen panostamalla.
Liikenneturvan arvion mukaan tieliikenteen turvallisuuskehitys on pysähtynyt. Kainuun Autokoulun liikenneopettaja Marko Juntunen uskoo, että lakisääteisen opetuksen vähentäminen näkyy nuorten liikenneonnettomuuksien määrän kasvuna.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen ja Liikenneturvan keräämien lehtitie