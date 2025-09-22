Urheilu
Kajaanin telinevoimistelijat loistivat Oulun kisoissa – viikonlopun saldona peräti yhdeksän mitalia
Seuran mukaan uudet tilat Kajaanihallilla mahdollistavat huomattavasti enemmän telineaikaa jokaiselle voimistelijalle, mikä nopeuttaa oppimista ja kehittää taitotasoa.
Kajaanin telinevoimistelijat nappasivat upean mitalisaaliin viikonloppuna Oulussa järjestetyissä naisten telinevoimistelun kansallisen kilpalinjan kilpailuissa.
Kisat kokosivat yhteen kaikki pohjoisen seurat Oulusta, Rovaniemeltä, Ylivieskasta ja Kajaanista. Osallistujia oli yhteensä noin 200, joista