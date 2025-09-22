Urheilu

Nelli Tikkunen (keskellä) nappasi E-luokka vanhemmista yhteensä neljä mitalia: nojapuilta kultaa (mistä kuva on), permannolta hopeaa, puomilta pronssia ja neliottelusta hopeaa.

Kajaanin telinevoimistelijat loistivat Oulun kisoissa – viikonlopun saldona peräti yhdeksän mitalia

Seuran mukaan uudet tilat Kajaanihallilla mahdollistavat huomattavasti enemmän telineaikaa jokaiselle voimistelijalle, mikä nopeuttaa oppimista ja kehittää taitotasoa.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Kajaanin telinevoimistelijat nappasivat upean mitalisaaliin viikonloppuna Oulussa järjestetyissä naisten telinevoimistelun kansallisen kilpalinjan kilpailuissa.

Kisat kokosivat yhteen kaikki pohjoisen seurat Oulusta, Rovaniemeltä, Ylivieskasta ja Kajaanista. Osallistujia oli yhteensä noin 200, joista