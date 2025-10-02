Paikallisuutiset

Kajaanissa on tehty valtuustoaloite joukkoliikenteen hinnaston yhtenäistämiseksi ja kohtuullistamiseksi. Nykyisin matkalippujen hinnoissa on jopa nelinkertaiset erot kaupungin keskustan ja reuna-alueiden välillä. Kuvituskuva. Kuva: Miika Manninen / Arkisto

Kajaanin valtuustolta laaja aloitteiden kirjo: Viilennystä ja puistoruokailua, halvempia bussimatkoja ja kaupunkipuiston status

Kajaanin valtuustoryhmät työstivät tämän viikon valtuuston kokoukseen useita aloitteita, joissa ehdotetaan monenlaisia parannuksia kaupunkilaisten arkeen.

Kainuun Sanomat

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Kajaanissa järjestetään kesäaikaan maksuton puistoruokailu lapsiperheille vanhempineen.

Ruokailu järjestettäisiin vuorotellen esimerkiksi kolmessa eri puistossa eri puolilla kaupunkia. Tarjolla olisi lämpimänä perinteisiä kotiruokia, keittoja ja laatikoita, ja

