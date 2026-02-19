Paikallisuutiset

Noin 80 prosenttia Kainuun maatilojen myyntitulosta tulee maidontuotannosta. Arkistokuva. Kuva: Marjukka Väisänen

Kajaanissa alkoi kansainvälinen tutkimushanke lypsykarjan terveyden seurannasta

Mittaustekniikan yksikkö on noussut kansainvälisesti tunnetuksi toimijaksi maatalousalan kehittäjien joukossa.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kajaanissa toimiva Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö on mukana kolmivuotisessa Smart4Welfare-hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka paljon lypsykarjan terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan käytetään digitaalisia apuvälineitä Suomessa, Saksassa, Slovakiassa ja Virossa. Lisäksi se