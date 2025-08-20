Paikallisuutiset
Kajaanissa konsertoiva Pertti Leinonen pitää kiinni pitkästä tukasta, Citikasta ja The Doorsista
Monille kajaanilaisille tuttu Pertti Leinonen juhlistaa 70-vuotispäiväänsä lauantaina Teatteritalossa pidettävällä konsertillaan.
Pitkä tukka, Citikka ja The Doors. Niistä Vuolijoelta lähtöisin oleva ja sittemmin Tšekkiin muuttanut musiikkimies Pertti Leinonen kotikaupungissa muistetaan.
Leinonen vierailee Suomessa asuvien lastensa ja ystäviensä luona useita kertoja vuodessa. Tämän kesän vierailu Kajaanissa on erityinen, sillä