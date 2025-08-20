Paikallisuutiset

Pertti Leinonen ja hänen ystävättärensä viettävät tänä kesänä Suomessa kolme viikkoa. He yöpyvät tietenkin Citikassa. Näppärän makuupaikan tarjoava ja hyvässä kunnossa oleva ajoneuvo on vuodelta 1973. Kajaanissa Citikka on parkissa Leinosen ystävän omakotitalon pihalla. Kuva: Maria Kurtti

Kajaanissa konsertoiva Pertti Leinonen pitää kiinni pitkästä tukasta, Citikasta ja The Doorsista

Monille kajaanilaisille tuttu Pertti Leinonen juhlistaa 70-vuotispäiväänsä lauantaina Teatteritalossa pidettävällä konsertillaan.

Pitkä tukka, Citikka ja The Doors. Niistä Vuolijoelta lähtöisin oleva ja sittemmin Tšekkiin muuttanut musiikkimies Pertti Leinonen kotikaupungissa muistetaan.

Leinonen vierailee Suomessa asuvien lastensa ja ystäviensä luona useita kertoja vuodessa. Tämän kesän vierailu Kajaanissa on erityinen, sillä

