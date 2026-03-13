Paikallisuutiset
Kajaanissa potilaat jonottavat perusterveydenhoitoon yhä kuukausia – muualla Kainuussa hoitotakuu toteutuu
Jatkuva lääkäripula hidastaa hoitoon pääsyä Kajaanissa. Yleislääketieteen erikoislääkäri Atte Veteläisen mukaan erillisiä jononpurkutoimia ei toistaiseksi ole suunnitteilla.
Kainuussa Kajaanin alueella hoitoon pääsyä on odotettava kauan. Kajaanin yleislääketieteen poliklinikalle ja Vuolijoen terveysaseman vastaanottoon on noin kolmen ja puolen kuukauden jonotusaika.
Näin ollen hoitotakuu ylittyy, sillä se on kolme kuukautta.
Yleislääketieteen erikoislääkäri Atte Veteläise