Urheilu

Ensimmäistä kertaa koskaan Vuoden Urheiluseura -ehdokkaiden joukossa on kainuulainen seura, Kajaani Gymnastics. Kuva: Vilja Sorsa / Arkisto

KajaGym ehdolla Vuoden Urheiluseuraksi Urheilugaalassa – ’’Toivon mukaan voitto tulee kotiin’’

KajaGymin kanssa Vuoden Urheiluseura -palkinnosta kilpailevat Kuopion Suunnistajat ja lentopalloseura Salon Viesti.

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Kainuulaisilla on hyvä syy jännittää torstai-illan Urheilugaalaa, sillä ensimmäistä kertaa koskaan Vuoden Urheiluseura -ehdokkaiden joukossa on kainuulainen seura, Kajaani Gymnastics. Jännitys on kova myös KajaGymillä.

– Kovasti jännittää, että miten käy. Onhan se ylipäänsä äärettömän suuri kunnia ol