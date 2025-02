Paikallisuutiset

Arkistokuvassa erilaisia sähkömittareita. Kainuussa Kajave asentaa uusia sähkömittareita vanhojen tilalle vuoden 2029 loppuun asti. Kuva: Hannu Verronen / arkisto

Kajave jatkaa uusien sähkömittareiden asentamista – mittareiden oltava tarkempia tuuli- ja aurinkovoiman takia

Kaikilla sähkömittarien asentajilla on henkilökortit, ja he liikkuvat Enerken tai Eltelin autoilla. Mittarin vaihto on asiakkaille maksuton.

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Sähköverkkoyhtiö Kajaven toimialueella sähkömittareiden uudistus jatkuu. Mittareiden vaihtotoimet kestävät vuoden 2029 loppuun asti. Vuoden 2025 aikana on tarkoitus vaihtaa noin 5 000 mittaria.

Yhtiö asentaa Kajaven asiakkaille uudet mittarit, jotka tukevat sähkömarkkinalain edellyttämää varttimittau