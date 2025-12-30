Paikallisuutiset

Kalastonhoitomaksu on pakollinen kaikille 18–69-vuotiaille viehe- ja pyydyskalastajille.

Kalastonhoitomaksuista lähes ennätyksellinen summa – tämän verran kalastusinto nousi Kainuussa

Kalastonhoitomaksujen määrä nousi Kainuussa. Eniten kasvua oli Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Tänä vuonna kalastonhoitomaksuja hankittiin määrällisesti yli 300 000 kappaletta, mikä on toista kertaa kalastonhoitomaksujen historiassa yli kymmenen miljoonaa euroa.

Vuosimaksuja lunastettiin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuonna 2024 tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä 65–69-vuotiaat tul

