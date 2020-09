Kainuu

Kaukojunat maakuntien ja Helsingin välillä ovat myöhässä ainakin iltapäivään saakka Pasilan sähköratavian vuoksi

Julkaistu: 28.9.2020 klo 15:30

Pasilassa sähköradan rakenteisiin on tullut vaurioita, ja se on pistänyt koko Suomen junaliikenteen vaikeuksiin. Jännite on pois yhdeltä raiteelta, mikä vaikuttaa useampiin raiteisiin. Vikaa korjataan parhaillaan, mutta se voi kestää useita tunteja.