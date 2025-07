Mielipiteet

Tekstarit:

Hanna Hirvonen, onnittelut! Huippusuoritus, oli mukava seurata eloisaa esiintymistäsi. Fani

Pitkän KAKS:ssa oloni lopuksi on hyvä kiittää myös sairaalan lääkäreitä. Kun olen maininnut joistakin puutteistani, monelta heistä on tullut rohkaisua, mikä on lämmittänyt kovasti mieltäni. Iloisin mielin pala